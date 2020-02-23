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Помпео: США могут обратиться в СБ ООН с просьбой восстановить антииранские санкции

Госсекретарь США назвал неприемлемым возможное снятие Советом Безопасности оружейного эмбарго

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассматривают возможность обратиться в Совет Безопасности ООН с просьбой возобновить режим антииранских санкций, который был ранее отменен в связи с достижением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе республики. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью изданию The Washington Free Beacon, которое было опубликовано в воскресенье.

"По словам Помпео, в ближайшие месяцы он и президент [США Дональд Трамп] примут важное решение о том, стоит ли обращаться в ООН с просьбой запустить процесс возобновления комплекса международных санкций в отношении Ирана, которые были сняты в рамках ядерного соглашения администрации [бывшего американского лидера Барака] Обамы", - отмечает издание. При этом, как подтвердил госсекретарь, администрация Трампа уже начала закладывать основу для данного решения.

Этому может помешать возможное снятие Советом Безопасности ООН в этом году оружейного эмбарго и запрета на поставку в Иран технологий баллистических ракет. Такой шаг руководитель Госдепартамента назвал неприемлемым. "Мы говорили об этом с нашими германскими, французскими, британскими коллегами. Они тоже знают, осознают угрозу", - добавил госсекретарь.

Он указал, что Европа при этом поддерживает СВПД. "Они принципиально считают, что сохранение этой сделки отвечает наилучшим интересам их стран. Мы настаиваем, что Иран в значительной степени игнорирует наиболее важные элементы ядерной сделки, касающиеся обогащения ядерных материалов", - заявил Помпео.

"Мы уже работаем в ООН над продвижением данной дискуссии. Надеюсь, что Россия и Китай тоже понимают [эту проблему]. Вы говорили об их вето. Мы этого не предполагаем. Мы считаем, что Россия и Китай также разделяют нашу обеспокоенность тем, что Иран, который сможет закупать значительные системы вооружений, коренным образом дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке", - заключил глава американской дипломатии.

Оружейное эмбарго

20 июля 2015 года СБ ООН единогласно принял резолюцию 2231 в поддержку СВПД, который ограничил атомные разработки Тегерана исключительно гражданскими целями. Резолюцией предусмотрено пятилетнее сохранение оружейного эмбарго и запрет на поставку в Иран технологий баллистических ракет в течение восьми лет.

Власти США ранее не раз заявляли о необходимости продления эмбарго на поставки оружия Ирану.

Отношения между США и Ираном резко обострились после одностороннего выхода Вашингтона из СВПД 8 мая 2018 года и восстановления против Тегерана режима американских экономических санкций, в том числе в сфере нефтяного экспорта. При этом Трамп неоднократно утверждал, что готов к возобновлению диалога с иранскими властями. По его словам, Вашингтон заинтересован в замене СВПД на другой договор, который охватывал бы не только ядерную программу Ирана, но и широкий спектр других вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику.

Теги
СШАИранТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)
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