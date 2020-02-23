WSJ: в Белом доме хотят изменить правила слежки за подозрительными лицами

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Белого дома обсуждают план внесения поправок в правила ведения слежки за вызывающими подозрение американцами и иностранными гражданами, включая Закон о наблюдении за иностранной разведкой (FISA). Об этом информировала в воскресенье газета The Wall Street Journal, ссылающаяся на собственные источники.

По их данным, вопрос о необходимости таких изменений поднят в Белом доме в свете позиции президента Дональда Трампа, который неоднократно критиковал FISA, утверждая, что положения закона применялись для слежки за его предвыборным штабом. Проработка упомянутого выше плана "находится на начальном этапе" и вызывает неоднозначное отношение со стороны различных ведомств федерального правительства. В числе противников изменений называются сотрудники Совета национальной безопасности при Белом доме, которые традиционно выступают за сохранение и расширение полномочий американских властей в области ведения слежки.

Уведомление о слежке

Согласно публикации, сторонники пересмотра хотят в том числе вставить в нормативный акт положение о том, что компетентным органам США будет предписано уведомлять находившихся под подозрением лиц о ведении за ними слежки. Делать это предлагается после прекращения наблюдения. Такое новшество совпадает с предложением правозащитной организации Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU).

Нынешний президент США неоднократно критиковал FISA, утверждая, что положения закона применялись для ведения слежки за его предвыборным штабом. Согласно предыдущей версии закона, американские спецслужбы не имели права вести аналогичную слежку за американцами без постановления суда, однако граждане США могли попасть под действие программы и оказаться под наблюдением, если они контактировали с иностранцами, находившимися в поле зрения разведки.

В начале 2018 года республиканцам в Конгрессе удалось внести в закон поправки, затрудняющие слежку за американцами.

Доклад генерального инспектора

Генеральный инспектор Минюста США Майкл Хоровитц в конце прошлого года опубликовал доклад об обстоятельствах начала слежки за штабом Трампа. Он "не нашел документальных подтверждений или свидетельств тому, что политическая предвзятость или ненадлежащая мотивация повлияли" на решение о начале дела.

Но Хоровитц выявил целый ряд "значительных ошибок и недочетов" в работе ФБР. Беспокойство инспектора вызвало то, как "определенные аспекты расследования реализовывались и контролировались, особенно неспособность ФБР придерживаться собственных стандартов", в частности при получении санкции на наблюдение за бывшим советником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем.

Позиция Трампа

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом. Обстоятельства начала этой слежки стали предметом как минимум трех отдельных разбирательств Минюста США, одновременно выполняющего функции генеральной прокуратуры. Представители администрации призывали выяснить, не было ли допущено нарушений при проведении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Минюст США 18 апреля прошлого года обнародовал итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор признал, что какого-либо сговора сотрудников избирательного штаба Трампа с Москвой выявить не удалось.

Президент США и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.