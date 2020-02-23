СМИ: армия Сирии вернула под контроль два селения в провинции Идлиб

ТАСС, 23 февраля. Подразделения сирийской армии заняли в воскресенье населенные пункты Шейх-Дамес и Хантутейн в провинции Идлиб. Как сообщил новостной портал Syria Al N, оба поселка находятся к западу от города Мааррет-эн-Нууман, который был освобожден правительственными силами 28 января.

По его информации, войска начали на этом участке фронта продвижение к региону Джебель-эз-Завия, где сосредоточены основные силы террористов из "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) и других экстремистских группировок. Военный источник сообщил порталу, что операция преследует цель пробиться к стратегическому шоссе Алеппо - Латакия с южного направления.

Армейские подразделения преследуют сейчас отступающие к Кафр-Сиджне и Маар-Зейте бандформирования, а сирийская артиллерия наносит удары по тыловым позициям боевиков в селениях Кафр-Нобуль, Эль-Мастума и Кенсафра, стремясь перекрыть огнем их линии снабжения и уничтожить склады боеприпасов противника.

Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях страны.

Сирийская армия после освобождения Мааррет-эн-Нуумана вернула под контроль 5 февраля стратегический город Саракиб, который расположен к востоку от провинциального центра Идлиб на пересечении шоссе Алеппо - Хама и Алеппо - Латакия. Этот успех правительственных сил вызвал недовольство Анкары, оказывающей поддержку вооруженным группировкам сирийской оппозиции.

Однако предпринятые бандформированиями контратаки 11 и 20 февраля были отбиты сирийскими войсками, которые уничтожили более 250 боевиков.