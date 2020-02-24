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Помпео напомнил новому премьеру Ирака об обязательствах защищать граждан и объекты США

Госсекретарь США также призвал Мухаммеда Тауфика Алауи урегулировать разногласия с курдскими и суннитскими политическими лидерами страны

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре напомнил назначенному премьер-министром Ирака Мухаммеду Тауфику Алауи об обязательствах республики защищать американских дипломатов, военнослужащих и объекты. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье по итогам их беседы письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Госсекретарь Помпео приветствовал обещание Алауи провести досрочные выборы для укрепления демократической системы Ирака. Он призвал нового премьер-министра урегулировать разногласия с курдскими и суннитскими политическими лидерами Ирака, чтобы обеспечить успех в решении жизненно важных задач, стоящих перед его правительством. Госсекретарь также акцентировал внимание на обязательстве Ирака защищать дипломатов, военнослужащих и объекты США и [возглавляемой Вашингтоном международной антитеррористической] коалиции", - отмечается в тексте.

Глава Госдепартамента и назначенный премьер-министр "обсудили протестное движение [в арабской стране] и безотлагательность, с которой новое правительство Ирака должно положить конец убийствам протестующих, добиваться справедливости в отношении убитых и пострадавших, а также решать вопросы, связанные с их законным недовольством". Собеседники также согласились с "важностью начала реформ, которые позволят правительству лучше подготовить иракский народ к достойной жизни, процветанию и безопасности". Шеф американской дипломатии "подтвердил неизменную приверженность Соединенных Штатов сильному, суверенному и процветающему Ираку".

После нескольких месяцев антиправительственных выступлений, приведших к внутриполитическому кризису, 1 февраля иракский президент Бархам Салех утвердил предложенную ему парламентариями от шиитских фракций кандидатуру бывшего министра коммуникаций Алауи на пост премьера и поручил ему сформировать правительство. Пока этот процесс не завершен, обязанности главы кабинета продолжает исполнять Адель Абдель Махди, который подал в отставку с этого поста еще в ноябре прошлого года.

26 января по тщательно охраняемой "зеленой зоне" Багдада было выпущено пять ракет. Три из них упали непосредственно на территории американского посольства, причем одна попала в здание столовой, где в тот момент шел ужин. Телеканал As Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности Ирака сообщил о трех пострадавших, не уточнив их гражданство. Телеканал также утверждал, что с территории диппредставительства на американских вертолетах были эвакуированы несколько человек.

В последние месяцы "зеленая зона" неоднократно подвергалась аналогичным атакам, в результате которых были погибшие и пострадавшие среди иракцев.

Теги
СШАИракПомпео, Майкл (Майк)
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