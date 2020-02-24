Власти Гаити отменили ежегодный карнавал после столкновений сотрудников полиции и армии

ГАВАНА, 24 февраля. /ТАСС/. Руководство Гаити приняло решение об отмене ежегодного карнавала из-за столкновений протестующих сотрудников полиции и армии в центре столицы страны. Соответствующее заявление было опубликовано в воскресенье на странице Министерства коммуникаций Гаити в Facebook.

"Чтобы избежать возможного кровопролития, правительство информирует население о решении отменить карнавал в Порт-о-Пренсе и призывает народ сохранять спокойствие", - отмечается в сообщении. По информации новостного портала HaitiLibre, во время столкновений протестующих и армии возле президентского дворца погибли как минимум два человека, еще девять получили ранения.

Правоохранители Гаити в четверг вышли на акции протеста после того, как пятерых их коллег отстранили от работы из-за подстрекательств к мятежу, как заявляют власти.

С октября прошлого года сотрудники полиции требуют повышения заработной платы, улучшения условий труда и права на создание профсоюзов, однако на прошлой неделе ряд стражей порядка совершил поджог заготовленных для ежегодного карнавала декораций и открыли огонь в направлении старших по званию. После этого они были задержаны и позже отстранены от службы, в отношении них ведется расследование.

Криминогенная обстановка беднейшего государства Западного полушария значительно ухудшилась после того, как в феврале прошлого года в республике начались массовые акции протеста с требованиями отставки президента Жовенеля Моиза. Митингующие винят власти в росте инфляции, коррумпированности чиновников и общем ухудшении экономической ситуации.

Карибская республика живет без утвержденного кабинета министров уже одиннадцать месяцев.