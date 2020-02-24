Глава ПНС Ливии возложил на Хафтара вину за тяжелую гуманитарную ситуацию в стране

ЖЕНЕВА, 24 февраля. /ТАСС/. Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж возложил на командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтара вину за тяжелую гуманитарную ситуацию в стране. Соответствующее заявление он сделал в Женеве на открывшейся в понедельник 43-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Ситуация в сфере прав человека значительно ухудшилась из-за агрессии [Хафтара] вследствие беспорядочных бомбардировок и нападений на объекты гражданской инфраструктуры, включая больницы и школы, - сказал он. - Ответственность за нарушение прав человека в результате нападения на столицу и неизбирательных обстрелов, в том числе столичного морского порта и гражданского аэропорта, полностью лежит на агрессоре и тех, кто его поддерживает и спонсирует".

По словам Сарраджа, Ливия в настоящий момент "переживает чрезвычайные обстоятельства". "Те, кто нападает на Триполи, и те, кто их поддерживает финансами и оружием, должны быть привлечены к ответственности за преступления, которые они совершили против ливийцев", - указал он.

При этом Саррадж заявил, что "Хафтар - военный преступник, который должен быть привлечен к ответственности за свои деяния". По его словам, ПНС "продолжает защищать права ливийского народа на свободную и достойную жизнь, прилагая усилия для сохранения единства и целостности Ливии".

"Ливийское государство привержено уважению прав человека, но не все этого хотят: тысячи человек убиты, дети стали сиротами, лишились возможности получать образование, люди потеряли свои дома и вынуждены были бежать, но мы не увидели никакой серьезной позиции со стороны международного сообщества, - продолжил глава ПНС. - Народ на востоке страны лишен права на самовыражение, мы знаем о многочисленных фактах похищений и убийств молодых людей и настроены на взаимодействие со всем миром во исполнение международной законности".

Саррадж пообещал продолжить межливийский диалог, отвергнув ведущуюся в Ливии "войну по доверенности" и напомнив международному сообществу о том, что оно несет ответственность за нее. "Президентский совет прилагает усилия для сохранения суверенитета Ливии, и мы надеемся на партнерство с миром для достижения стабильности, - сказал он. - Ливийский народ отвергает правление диктатора, насилие и авторитаризм, стоит на стороне законности и конституции".