Глава МИД Кипра рассчитывает на встречу с Лавровым в Женеве

НИКОСИЯ, 24 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Республики Кипр Никос Христодулидис рассчитывает встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях открывшейся в Женеве 43-й сессии Совета ООН по правам человека. Об этом сообщает в понедельник на своем сайте газета Cyprus Mail со ссылкой на информацию МИД островного государства.

Согласно этой информации, встреча главы МИД Кипра с Лавровым запланирована на вторник. Издание не указывает конкретных тем, которые будут подняты во время беседы российского и кипрского министров.

Кроме того, на 43-й сессии Совета ООН по правам человека Христодулидис планирует переговорить с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. По данным Cyprus Mail, их встреча запланирована на понедельник.

В программе пребывания главы кипрского МИД в Женеве также значатся встречи с главой женевского отделения ООН Татьяной Валовой, верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, генеральным директором Международной организации по миграции (МОМ) Антонио Виторино, генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсефом Ахмедом аль-Усаймином и президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером.

Во вторник Христодулидис также должен будет выступить с обращением к участникам женевского форума.