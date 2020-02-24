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В Нью-Дели сотрудник полиции погиб при столкновениях из-за закона о гражданстве

Беспорядки начались в районах Бхаджанпур, Мауджпур и Джаффрабад, правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 февраля. /ТАСС/. Один сотрудник полиции погиб и еще несколько пострадали в понедельник во время столкновений, вспыхнувших на северо-востоке Нью-Дели. Об этом сообщает информационное агентство PTI со ссылкой на источники в полиции.

По этой информации, несколько автомобилей, магазинов и зданий были подожжены при столкновениях радикальных групп молодежи, выступающих за и против новой редакции закона о гражданстве.

Как сообщили журналистам представители городской полиции, беспорядки начались в районах Бхаджанпур, Мауджпур и Джаффрабад. По информации полицейского департамента города, правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ.

Закрыты входы и выходы в ряде станций метро. Полиция задержала несколько человек. Участники беспорядков бросают друг в друга и в полицейских камни и палки, вступают в драки. В кварталы, охваченные столкновениями, перебрасываются усиленные наряды полиции.

Новая редакция закона о гражданстве Индии, которая уже начала действовать, предусматривает упрощенное предоставление индийского гражданства немусульманам из ряда стран Южной Азии - Пакистана, Афганистана и Бангладеш, - если те сталкиваются с притеснениями на родине. Речь идет о лицах, исповедующих индуизм, сикхизм, джайнизм, буддизм и христианство и проживающих в этих преимущественно мусульманских странах.

Поправки не касаются граждан других стран региона, в том числе Непала и Шри-Ланки, а также мусульман. Закон вызвал недовольство индийских мусульман, которые полагают, что он нарушает конституцию, провозглашающую равенство для всех вне зависимости от религии. Несогласные с законом с декабря проводят выступления протеста по всей стране.

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Индия
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