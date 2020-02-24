Дело премьер-министра Лесото передали в Верховный суд королевства

ПРЕТОРИЯ, 24 февраля. /ТАСС/. Городской суд столицы Лесото Масеру направил в понедельник дело действующего премьер-министра страны Томаса Мотсоахе Табане в Верховный суд страны, отказавшись выдвигать против него какие-либо обвинения. Об этом сообщила южноафриканская радиостанция Jacaranda.

"Мой клиент не может быть привлечен к ответственности, пока находится на посту главы правительства", - заявил во время слушаний защитник Кхалеханг Летсикаоб. Он подчеркнул, что в качестве премьер-министра Табане обладает судебной неприкосновенностью.

Согласно южноафриканской телекомпании eNCA, полиция Лесото подозревает премьер-министра в причастности к убийству летом 2017 года его бывшей жены Липолело Табане. Последняя была застрелена неизвестными лицами за два дня до вступления ее супруга на пост премьер-министра Лесото.

В начале февраля проходящей по этому делу нынешней супруге Табане Мезайе были предъявлены обвинения в причастности к убийству Липолело Табане.

Премьер-министр был вызван в городской суд Масеру 21 февраля, но не появился на слушаниях, так как отбыл на лечение в ЮАР. Однако, в понедельник он появился в суде в сопровождении своей супруги. Ожидалось, что 24 февраля ему будет предъявлено официальное обвинение, однако пока этого не произошло. 20 февраля 80-летний Табане объявил, что покинет пост главы правительства 31 июля в связи с достижением преклонного возраста.

Королевство Лесото, расположенное на юге Африки, является конституционной монархией. Король назначает премьер-министра страны, который является лидером политической партии или коалиции, опирающейся на большинство в нижней палате парламента. Табане занимает пост главы правительства с лета 2017 года.