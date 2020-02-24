В Таллине заявили, что Эстония должна теснее сотрудничать с соседями и союзниками по НАТО

ТАЛЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Таллин должен теснее сотрудничать с соседними странами и союзниками по НАТО для защиты республики и всего региона от угроз безопасности. Об этом заявил в понедельник командующий эстонскими Силами обороны Мартин Херем, выступая с речью на военном параде по случаю 102-й годовщины провозглашения независимости Эстонии.

"Расположенная в Тапа боевая группа под руководством британцев вместе с датскими или французскими ротами естественным образом стала частью Сил обороны Эстонии. Как государство мы достигли того, на что надеялись солдаты Освободительной войны 100 лет назад, и даже большего. Но чтобы сохранить свою свободу от тех же угроз, что и век назад, нам требуется еще теснее сотрудничать с нашими соседями и союзниками. Причем не в дополнение к НАТО, а в его составе", - передает его слова местный портал ERR.

Херем подчеркнул, что вслед за крупными военными учениями прошлого года в этом году пройдут маневры Defender 2020, в рамках которых из США в Европу будет доставлено порядка 20 тыс. солдат. "Часть из них прибудет и в Эстонию. На международных учениях пройдет отработка операции по обороне Европы, включая наш регион", - отметил он.

"Крупным шагом в повышении обороноспособности региона стало прошлогоднее формирование штаба Северной дивизии НАТО в Латвии. Сейчас в нем заняты датчане, латыши и эстонцы. Нанося линии на карты, они планируют не только очередные учения, но и оборону всего нашего региона, улучшая предпосылки для прибытия поддержки союзников. Можно уверенно утверждать, что нам больше не придется защищать свой суверенитет в одиночку", - добавил он.