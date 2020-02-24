На Украине два сотрудника СБУ предстанут перед судом за вымогательство

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) завершило досудебное расследование в отношении двух сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые потребовали и получили от предпринимателя взятку в размере 800 тыс. гривен (более $32,7 тыс.). Об этом сказано в сообщении ГБР.

Речь идет о заместителе начальника одного из отделов управления СБУ в Запорожской области, а также о замначальника одного из управлений СБУ в Донецкой и Луганской областях. "Досудебным расследованием установлено, что сотрудники СБУ систематически создавали препятствия субъектам хозяйственной деятельности во время процедуры подписания актов приема работ, чем затягивали сроки расчетов с их исполнителем", - сказано в сообщении.

В обмен на беспрепятственное перечисление средств за выполненные работы по заказу госпредприятия представители спецслужбы требовали "откат" в размере 15% от суммы сделки.

В декабре 2019 года они были задержаны после получения второй части взятки в размере 550 тыс. гривен ($22.5 тыс.). Против работников спецслужбы открыто уголовное дело по статье, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет, а также конфискацию имущества.