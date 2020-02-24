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Главы МИД Таджикистана и РФ обсудили ситуацию в Афганистане и модернизацию ВС республики

Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин заявил, что стороны условились и дальше поддерживать высокий уровень двусторонних отношений

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Душанбе и Москва обсудили проблемы, связанные с нестабильной обстановкой в Афганистане, и вопросы модернизации вооруженных сил Таджикистана. Об этом заявил в понедельник глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Обменялись мнениями по ситуации в Афганистане, которая остается очень сложной. В этом контексте обсудили сотрудничество Таджикистана и России в области безопасности, в военной и военно-технической сферах. Проанализировали реализацию модернизации вооруженных сил Таджикистана, договорились активнее использовать потенциал ОДКБ",- сказал он.

По словам Мухриддина, стороны также условились усилиями внешнеполитических ведомств и далее поддерживать высокий уровень двусторонних отношений. Министр в целом высоко оценил итоги встречи: "Нынешние переговоры стали шагом вперед в реализации поставленных главами государств задач".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичТаджикистанРоссия
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