Главы МИД Таджикистана и РФ обсудили ситуацию в Афганистане и модернизацию ВС республики

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Душанбе и Москва обсудили проблемы, связанные с нестабильной обстановкой в Афганистане, и вопросы модернизации вооруженных сил Таджикистана. Об этом заявил в понедельник глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Обменялись мнениями по ситуации в Афганистане, которая остается очень сложной. В этом контексте обсудили сотрудничество Таджикистана и России в области безопасности, в военной и военно-технической сферах. Проанализировали реализацию модернизации вооруженных сил Таджикистана, договорились активнее использовать потенциал ОДКБ",- сказал он.

По словам Мухриддина, стороны также условились усилиями внешнеполитических ведомств и далее поддерживать высокий уровень двусторонних отношений. Министр в целом высоко оценил итоги встречи: "Нынешние переговоры стали шагом вперед в реализации поставленных главами государств задач".