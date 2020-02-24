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Спикер парламента Армении пригласил представителей СНГ наблюдать за ходом референдума

Приглашение также направлено руководителю Европарламента Давиду Сассоли

ЕРЕВАН, 24 февраля. /ТАСС/. Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян сообщил в понедельник, что он предложил руководителям парламентских структур международных организаций, в том числе председателю Межпарламентской ассамблеи СНГ Валентине Матвиенко, направить наблюдателей на предстоящий 5 апреля референдум по вопросу досрочной отставки главы и членов Конституционного суда (КС) страны.

"Я направил приглашения для мониторинга референдума председателю Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгию Церетели, главе Межпарламентской ассамблеи СНГ Валентине Матвиенко, главе Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрику Дамсу, а также руководителю Европарламента Давиду Сассоли", - отметил Мирзоян на своей странице в Facebook.

Парламент Армении 6 февраля на внеочередном заседании принял решение о проведении всенародного референдума, цель которого - добиться досрочной отставки членов и председателя КС. Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении референдума по конституционным поправкам на 5 апреля.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что действующий глава КС Грайр Товмасян был избран на свой пост с применением фальсификаций. Сам Товмасян считает, что подвергается политическим преследованиям со стороны властей.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаАрменияСаркисян, Армен ВардановичПашинян, Никол ВоваевичСассоли, Давид
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