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75-летие Победы

Президент Сербии обсудил с послом РФ в Белграде программу двусторонних визитов

В частности, речь идет о возможном визите главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белград

БЕЛГРАД, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич и российский посол в республике Александр Боцан-Харченко обсудили возможный визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белград, а также программу визита главы сербского государства в Москву на празднование 75-летия Дня Победы. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба сербского лидера.

"Собеседники рассмотрели программу предстоящих визитов: приезд российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Белград и присутствие президента Вучича в Москве на праздновании 75-летия Дня Победы во Второй мировой войне", - говорится в сообщении. Также стороны обсудили ситуацию в Косове и Метохии, отметили в пресс-службе.

По ее данным, Вучич передал поздравления с 23 февраля президенту РФ Владимиру Путину. В свою очередь Боцан-Харченко передал сербскому лидеру ответ премьера РФ Михаила Мишустина на поздравления от Вучича в связи со вступлением в должность.

Ранее сербский президент подтвердил, что приедет с визитом в Москву на празднование 75-летия Победы. Кроме того, в параде Победы на Красной площади 9 мая участие примут 75 сербских военных.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая 2020 года в Москве. Россия также направила приглашения президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну, руководителям стран СНГ и ШОС, европейским лидерам. В числе подтвердивших участие в торжествах - лидеры Армении, Белоруссии, Болгарии, Венесуэлы, Индии, Кубы, Сербии, Франции, Чехии.

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