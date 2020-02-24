Глава МИФ Франции высказался за продление ДСНВ

ЖЕНЕВА, 24 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан высказался за продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом он заявил в понедельник в Женеве, выступая на Конференции по разоружению.

"Мы уверены в том, что важно определить новую повестку дня контроля над вооружениями", - сказал глава французского МИД.

"Это имеет исключительно большое значение - для того, чтобы сохранить существующие инструменты, с возобновлением, чего мы желаем, ДСНВ, связывающего Соединенные Штаты и Россию, и, кроме того, чтобы получить новые инструменты в связи с разрушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора об обычных вооруженных силах в Европе", - констатировал Ле Дриан.

О договорах

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон. Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризует последний как золотой стандарт в области разоружения.

Действие ДРСМД было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США. В Вашингтоне объяснили свои действия отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, нарушают положения соглашения. Москва отвергла эти обвинения, заявив, что технические характеристики 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвинула Вашингтону встречные претензии.

Что касается ДОВСЕ, подписанного в 1990 году и адаптированном в 1997 году, страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию этого документа, продолжая придерживаться документа 1990 года, в котором содержатся нормы обычных вооружений из расчета баланса между НАТО и Организацией Варшавского договора. Новые восточноевропейские страны альянса, которые ранее были членами Варшавского блока, вовсе не присоединились к этому договору. В результате Россия в одностороннем порядке объявила о моратории на исполнение условий соглашения в 2007 году.