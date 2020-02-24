Конституционный суд Румынии постановил, что Орбан не может быть назначен премьером

БУХАРЕСТ, 24 февраля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Румынии постановил в понедельник, что между президентом и парламентом страны возник правовой конфликт в связи с назначением лидера Национал-либеральной партии (НЛП) Лудовика Орбана на должность премьер-министра. Это значит, что Орбан не может быть назначен главой правительства и президент Клаус Йоханнис должен теперь вновь выдвинуть кандидатуру на эту должность.

"Назначение кандидата на должность премьер-министра должно иметь целью обеспечение парламентского большинства для образования нового правительства", - указывается в сообщении КС.

Предыдущее правительство Орбана 5 февраля было отправлено в отставку в результате вотума недоверия, объявленного ему парламентом по инициативе оппозиционной Социал-демократической партии (СДП). Несмотря на это, Йоханнис на следующий день поручил сформировать правительство вновь Орбану, рассчитывая, что таким образом удастся спровоцировать досрочные выборы.

Либералы утверждают, что парламент, в котором сейчас преобладают социал-демократы, тормозит работу правительства. Поэтому они поставили целью скорейшее проведение досрочных парламентских выборов, которые, по их расчетам, должны изменить состав законодательного органа в их пользу. Однако для этого, согласно конституции страны, необходимо, чтобы две попытки сформировать правительство в течение 60 дней закончились неудачей. Именно такую ситуацию и намерены создать либералы при поддержке президента, чтобы достигнуть поставленной цели.

Социал-демократы обратились в Конституционный суд с жалобой на вторичное назначение премьером Орбана, усмотрев в этом конституционный конфликт между президентом и парламентом. КС признал правоту социал-демократов за несколько часов до заседания парламента, на котором должны были быть рассмотрены состав и программа второго кабинета Орбана. После этого решения неясно, состоится ли данное заседание или же будет перенесено. Администрация президента Румынии сообщила, что в ближайшее время глава государства выступит с заявлением.