Нетаньяху предупредил о проведении военной операции в Газе в случае продолжения обстрелов

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил в понедельник, что в случае продолжения ракетных обстрелов из сектора Газа еврейское государство готово начать военную операцию в этом палестинском анклаве для восстановления спокойствия. Соответствующее заявление премьер сделал во время посещения поселения Ариэль на Западном берегу реки Иордан.

"Война - последнее средство, но если не будет выбора, мы к нему прибегнем", - сказал Нетаньяху, чьи высказывания распространила премьерская канцелярия. "ХАМАС и "Исламский джихад" (в секторе Газа - прим. ТАСС) должны понимать, что мы не позволим подобному [ракетным обстрелам] продолжаться. Если они полностью не прекратят огонь, и я говорю не об одном-двух днях, а о продолжительном перерыве в обстрелах, мы задействуем готовый план масштабной военной операции", - добавил Нетаньяху.

Пресс-служба израильской армии сообщила в понедельник, что за последние сутки радикалы из Газы запустили более 40 ракет по Израилю, около половины из них были перехвачены израильской системой ПВО "Железный купол". В ответ ночью в понедельник ВВС Израиля нанесли удары по военным целям группировки "Исламский джихад" к югу от Дамаска в Сирии, а также десяткам объектов этой группировки по всему сектору Газа.