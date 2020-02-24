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СМИ: суд ЮАР выдал ордер на арест лидера популистской партии Джулиуса Малемы

Ранее политик не прибыл на судебные слушания

ПРЕТОРИЯ, 24 февраля. /ТАСС/. Городской суд южноафриканского города Ист-Лондон выдал в понедельник ордер на арест одного из ведущих политиков страны, лидера популистской партии "Борцы за экономическую свободу" Джулиуса Малемы. Об этом сообщил местный телеканал eNCA.

Ордер выдан в связи с тем, что Малема не прибыл 24 февраля на судебные слушания. Однако решением судьи ордер не вступит в силу до 8 мая. Тогда должно состояться следующее заседание суда, где идут слушания по делу в связи с обвинениями Малемы в незаконном владении огнестрельным оружием и его применением в общественном месте.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в Ист-Лондоне в 2018 году на организованном партией митинге. В какой-то момент, по словам прокуратуры, Малема начал стрелять в воздух. Сейчас партийный лидер утверждает, что это была не настоящая винтовка, а ее макет.

Адвокат Малемы Ян Левитт заявил в суде, что его подзащитный не смог прибыть на слушания, так как был занят делами, связанными с деятельностью его партии.

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ЮАР
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