{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии
Обновлено 

Генсек ООН и глава МИД РФ проведут встречу в Женеве для обсуждения ситуации в Идлибе

Ситуация в сирийской провинции обострилась после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проедет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ближайшие часы для обсуждения ситуации в Идлибе. Как сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, встреча пройдет в Женеве на полях сессии Совета ООН по правам человека.

"Генеральный секретарь сегодня вечером в Женеве проведет встречу с министром Лавровым", - сказал он, отвечая на вопрос о контактах генсека с властями РФ по ситуации в Идлибе. "Встреча пройдет в ближайшие часы", - добавил он. По его словам, Гутерриш "публично и в личных контактах" призывает к прекращению столкновений в Сирии.

В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной операции в Идлибе является "лишь вопросом времени", все приготовления для ее проведения уже завершены.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСирияТурцияРоссияШвейцарияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп ТайипГутерриш, Антониу
Реклама на ТАСС
Спецпрокурор в Гааге намерен начать судебный процесс по преступлениям в Косово
Лица, в отношении которых могут быть вдвинуты обвинения, не называются
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС