Генсек ООН и глава МИД РФ проведут встречу в Женеве для обсуждения ситуации в Идлибе

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проедет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ближайшие часы для обсуждения ситуации в Идлибе. Как сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, встреча пройдет в Женеве на полях сессии Совета ООН по правам человека.

"Генеральный секретарь сегодня вечером в Женеве проведет встречу с министром Лавровым", - сказал он, отвечая на вопрос о контактах генсека с властями РФ по ситуации в Идлибе. "Встреча пройдет в ближайшие часы", - добавил он. По его словам, Гутерриш "публично и в личных контактах" призывает к прекращению столкновений в Сирии.

В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной операции в Идлибе является "лишь вопросом времени", все приготовления для ее проведения уже завершены.