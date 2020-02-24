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Палестино-израильский конфликт

"Исламский джихад" прекращает ракетные обстрелы Израиля, длившиеся два дня

Ранее сообщалось, что за последние сутки радикалы из Газы запустили более 40 ракет, около половины из них были перехвачены израильской системой ПВО

КАИР, 24 февраля. /ТАСС/. Вооруженное крыло "Исламского джихада" - "Сарая Аль-Кудс" ("Роты Иерусалима") - заявило в понедельник вечером о прекращении обстрелов Израиля, которые велись на протяжении двух дней в ответ на ликвидацию армией еврейского государства членов радикальной палестинской группировки в секторе Газа и под Дамаском. Об этом сообщает информационный портал Maan News.

"Сарая Аль-Кудс" объявляет, что прекращает свой военный ответ на убийства в Хан-Юнисе и Дамаске", - говорится в кратком коммюнике группировки, которая также пообещала продолжить борьбу и реагировать на любую агрессию со стороны Израиля против "народа и земли" Палестины.

Минувшей ночью ВВС Израиля нанесли ракетный удар по окрестностям Дамаска, где находится военная база палестинцев. По информации телеканала Al Hadath, на ней разрабатываются образцы ракетного оружия, которое затем производится в Газе и используется для вооруженных вылазок против Израиля. В ночь на понедельник израильская авиация атаковала и десятки связанных с "Исламским джихадом" целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы и попытку подрыва фугаса на границе с анклавом в воскресенье, после чего в районе Хан-Юниса был ликвидирован еще один боец группировки.

Минувшим днем обмен ударами возобновился и продолжался до последнего времени. Как сообщала пресс-служба Армии обороны Израиля, за последние сутки радикалы из Газы запустили более 40 ракет, около половины из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил в понедельник, что в случае продолжения обстрелов из Газы еврейское государство готово начать там военную операцию для восстановления спокойствия.

Теги
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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