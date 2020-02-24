"Исламский джихад" прекращает ракетные обстрелы Израиля, длившиеся два дня

КАИР, 24 февраля. /ТАСС/. Вооруженное крыло "Исламского джихада" - "Сарая Аль-Кудс" ("Роты Иерусалима") - заявило в понедельник вечером о прекращении обстрелов Израиля, которые велись на протяжении двух дней в ответ на ликвидацию армией еврейского государства членов радикальной палестинской группировки в секторе Газа и под Дамаском. Об этом сообщает информационный портал Maan News.

"Сарая Аль-Кудс" объявляет, что прекращает свой военный ответ на убийства в Хан-Юнисе и Дамаске", - говорится в кратком коммюнике группировки, которая также пообещала продолжить борьбу и реагировать на любую агрессию со стороны Израиля против "народа и земли" Палестины.

Минувшей ночью ВВС Израиля нанесли ракетный удар по окрестностям Дамаска, где находится военная база палестинцев. По информации телеканала Al Hadath, на ней разрабатываются образцы ракетного оружия, которое затем производится в Газе и используется для вооруженных вылазок против Израиля. В ночь на понедельник израильская авиация атаковала и десятки связанных с "Исламским джихадом" целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы и попытку подрыва фугаса на границе с анклавом в воскресенье, после чего в районе Хан-Юниса был ликвидирован еще один боец группировки.

Минувшим днем обмен ударами возобновился и продолжался до последнего времени. Как сообщала пресс-служба Армии обороны Израиля, за последние сутки радикалы из Газы запустили более 40 ракет, около половины из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил в понедельник, что в случае продолжения обстрелов из Газы еврейское государство готово начать там военную операцию для восстановления спокойствия.