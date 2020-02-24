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Источник: в Сербии ожидают визита главы МИД РФ 24 марта

Российская сторона официально пока также не сообщала о сроках предстоящего визита

БЕЛГРАД, 24 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белград состоится 24 марта. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник сербский дипломатический источник.

"Визит главы министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию ожидается в конце марта, 24 числа", - сообщил источник.

Ранее в понедельник пресс-служба президента Сербии Александара Вучича сообщила, что он обсудил с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко программу предстоящего визита Лаврова. Однако в сообщении президентской пресс-службы дата визита не уточнялась.

Российская сторона официально пока также не сообщала о сроках предстоящего визита.

Ранее Лавров заявил, что отношения РФ и Сербии достигли уровня истинного стратегического партнерства.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСербияВучич, Александар
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