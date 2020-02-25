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Выборы президента США - 2020

Пенс заявил, что американцы будут выбирать "между свободой и социализмом"

Вице-президент США считает, что сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс "ошибается относительно многих вопросов", в частности, политики Фиделя Кастро на Кубе

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Американцы на избирательных участках в ноябре нынешнего года будут выбирать между свободой, за которую выступает президент США Дональд Трамп, и социализмом, на идеях которого основана избирательная кампания претендента на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост главы государства Берни Сандерса. Такое мнение высказал в понедельник вице-президент США Майкл Пенс, выступая в Вашингтоне.

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"На предстоящих выборах американцы будут выбирать между двумя мирами. Речь идет о нынешнем лидере президентской гонки среди демократов [Сандерсе], который верит в социализм, в административно-командную экономическую систему, и <...> президенте [Трампе], который верит в свободу и свободные рынки. Мы превратим их в выборы между свободой и социализмом, и я абсолютно уверен, что американский народ снова выберет свободу", - утверждал Пенс.

По его словам, сенатор от штата Вермонт Сандерс "ошибается относительно многих вопросов", а именно политики Фиделя Кастро на Кубе. Вице-президент раскритиковал демократа. Как заявил сенатор в воскресенье, "несправедливо утверждать, что плохо все", что касается лидера Кубинской революции. Сандерс поддержал программу ликвидации безграмотности кубинских властей.

"Он не прав в отношении Кубы. <...> На протяжении десятилетий мы видели, как социалистическая диктатура угнетает народ Кубы", - утверждал Пенс. Он считает "весьма поразительным" тот факт, что Сандерс поддерживает данную программу.

В Милуоки (штат Висконсин) 13-16 июля состоится национальный съезд Демократической партии, где будет названо имя соперника Трампа. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

Теги
СШАТрамп, ДональдСандерс, БерниПенс, Майкл (Майк)Выборы президента США - 2020
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