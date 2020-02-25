Помпео в письме главе МИД Кубы потребовал освободить оппозиционера Феррера

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в открытом письме главе кубинского МИД Бруно Родригесу Паррилье потребовал освободить находящегося под стражей оппозиционера Хосе Даниэля Феррера. Текст послания опубликован в понедельник пресс-службой Госдепартамента.

"Борец за права человека Хосе Даниэль Феррер более ста дней незаконно находится в заключении <...> США присоединяются к голосам международного сообщества, требующего немедленно освободить Феррера. Европейский парламент, ООН, Организация американских государств, журналисты и правозащитные организации по всему миру осуждают обращение с Феррером и с другими правозащитникам", - утверждал госсекретарь. По словам Помпео, критика властей "не является преступлением".

США, заверил госсекретарь, "никогда не забудут отважных кубинцев, отдавших свои жизни ради свободы Кубы". "Пока демократия, уважение прав человека не будут соблюдены, пока политические заключенные не будут освобождены, США продолжат привлекать к ответственности режим [кубинские власти] за нарушения прав человека", - говорится в письме.

Лидер оппозиционного "Патриотического союза Кубы" Феррер неоднократно оказывался в тюрьме. В 2003 году он, как утверждается, получил первый тюремный срок за "диссидентскую деятельность". 3 августа 2018 года оппозиционер был арестован по подозрению в наезде на сотрудника правоохранительных органов. Теперь власти Кубы обвиняют Феррера в организации похищения людей.