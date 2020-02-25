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Кризис в Сирии

Сирийские саперы при разминировании пригорода Алеппо обнаружили турецкие фугасы

Одно саперное подразделение ежедневно подрывает до 30 устройств

АЛЕППО, 25 февраля. /ТАСС/. Саперы сирийской армии при разминировании поселка Захра в недавно освобожденном от боевиков пригороде Алеппо продвигаются в день не более чем на 300 метров из-за высокой плотности размещения различных взрывных устройств, в том числе иностранных, на территории населенного пункта. По словам инженеров, основная задача для них - освободить дороги.

Террористы, покидая поселок, успели увезти с собой вооружение с укрепленных огневых точек, но боеприпасы оставили, грузить баллоны и мины у них не было времени. Теперь брошенные фугасы приходится обезвреживать сирийским саперам. В Захре можно найти неразорвавшийся снаряд или специально спрятанное самодельное взрывное устройство.

"Наша главная задача сейчас - разминировать все дороги в Захре, открыть их для транспорта. Мы уже обезвредили сотни фугасов. Почти каждый день попадаются иностранные, в том числе турецкие. Есть и такие, которые нигде больше не встречали", - пояснил журналистам командир инженерной службы Вахид Диаб.

Одно саперное подразделение каждый день подрывает до 30 таких опасных находок. Однако, по словам специалистов, разминирование населенного пункта в целом идет медленно: в день саперы продвигаются метров на 300, не больше. Слишком много опасных находок, поясняют они журналистам. Но там, где улицы уже очищены, сразу начинают работать коммунальные службы - жителям Захры не терпится вернуться к мирной жизни.

По сообщению руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Олега Журавлева, по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. В частности, боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Латакия, Идлиб, Хама и Алеппо. За прошедшие сутки таких нападений зафиксировано 26 обстрелов.

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СирияТурцияКризис в Сирии
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