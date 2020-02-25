В Казахстане задержали 53 человека на несанкционированных митингах

НУР-СУЛТАН, 25 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали 53 человека в ходе несанкционированных митингов в Нур-Султане и Алма-Ате 22 февраля. Об этом сообщил журналистам во вторник министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

"Некоторые граждане вышли на несанкционированные митинги в городах нашей страны. Полицией были задержаны 53 человека. Есть те, кто привлечен к административной ответственности, 43 гражданина после беседы были отпущены. Митинги прошли основном в городах Нур-Султане и Алма-Ате", - рассказал Тургумбаев.

Ранее заместитель генерального прокурора Казахстана Булат Дембаев выступил с обращением, в котором призвал жителей республики воздержаться от участия в незаконных акциях 22 февраля, а также предупредил об ответственности за нарушение законодательства. По его словам, в социальных сетях отдельные лица, в том числе из-за рубежа, а также сторонники запрещенной экстремистской организации "Демократичный выбор Казахстана", продолжают призывать население страны к участию в незаконных митингах.