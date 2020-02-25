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Швеция требует освободить осужденного в Китае за шпионаж публициста

Гуй Миньхай распространял книги, содержавшие критику в адрес политического руководства и Коммунистической партии КНР

СТОКГОЛЬМ, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство Швеции требует освобождения задержанного в Китае подданного страны, публициста Гуй Миньхая, приговоренного в понедельник к 10 годам лишения свободы за шпионаж в пользу иностранного государства. Об этом во вторник в Twitter пишет глава МИД королевства Анн Линде.

"Отметила сообщение о приговоре в отношении Гуй Миньхая. Сейчас мы пытаемся получить больше информации. У нас не было обвинительных документов и доступа на судебные слушания. Правительство продолжает требовать освобождения Гуй Миньхая и предоставления нам доступа к нашему гражданину для оказания консульской поддержки", - подчеркнула она.

Суд средней ступени города Нинбо (провинция Чжэцзян, Восточный Китай) в понедельник приговорил Гуй Миньхая к 10 годам лишения свободы за шпионаж в пользу иностранного государства. Согласно приговору, подсудимый признан виновным в "незаконной разведывательной деятельности за рубежом". Решением суда он будет "лишен политических прав на пять лет".

Дело Гуй Миньхая

Гуй Миньхай - публицист и издатель из Гонконга, который распространял книги, содержавшие критику в адрес политического руководства и Коммунистической партии Китая. Он исчез в октябре 2015 года в Таиланде, где проводил отпуск, после чего в иностранных СМИ появилась информация, что его похитили китайские спецслужбы. В январе 2016 в эфире Центрального телевидения Китая (CCTV) была показана видеозапись, на которой Гуй Миньхай заявил, что вернулся в Китай по собственной воле, чтобы понести ответственность за ДТП с его участием в декабре 2003 года, в результате которого погибла школьница.

Он пробыл в тюрьме два года, а в 2017 году был освобожден. Однако спустя три месяца вновь был задержан в следовавшем в Пекин поезде, где его сопровождали два шведских дипломата.

Позиция МИД Китая

Власти Китая позволят шведским дипломатам встретиться с Гуй Миньхаем после окончания вспышки коронавируса, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Для обеспечения безопасности людей соответствующие ведомства временно приостановили организацию встреч с заключенными из-за эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом. После стабилизации эпидемической обстановки такая встреча будет организована", - сказал он в ответ на вопрос о том, когда последний раз шведским дипломатам было позволено увидеться с Гуй Миньхаем. Как отметил дипломат, судебные органы Китая в полной мере гарантируют выполнение законных прав публициста.

"Несмотря на то, что отношения двух стран испытали на себе определенный эффект из-за дела Гуй Миньхая, дипломаты двух государств, в том числе работающие в посольствах, поддерживают контакты. Каналы для коммуникаций по-прежнему открыты. Надеемся, что обе стороны при помощи усиления контактов как можно скорее вернут двусторонние отношения на путь нормального развития", - подчеркнул он.

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