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В Казахстане составили карту опасности, позволяющую предугадать чрезвычайную ситуацию

В преддверии начала паводкового периода в ней указали 673 места

НУР-СУЛТАН, 25 февраля. /ТАСС/. Карта 673 мест, наиболее подверженных риску возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС), представлена в Казахстане в преддверии начала паводкового периода. Об этом сообщается во вторник на Официальном информационном ресурсе премьер-министра республики.

"Составлена Карта опасности, где указаны места, наиболее подверженные риску возникновения чрезвычайной ситуации. С учетом значительного объема выпавшего снега и в случае резкого повышения температуры воздуха мы будем вынуждены осуществлять значительные сбросы воды с водохранилищ. В этой связи акиматам (региональный орган исполнительной власти в Казахстане - прим. ТАСС) необходимо принять действенные меры по недопущению чрезвычайной ситуации",

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Казахстан
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