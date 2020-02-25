Осужденный на 17 лет тюрьмы экс-президент Южной Кореи снова вышел на свободу

ТАСС, 25 февраля. Бывший президент Южной Кореи Ли Мён Бак (2008-2013) во вторник вышел на свободу спустя всего шесть дней после того, как был приговорен к 17 годам тюрьмы по обвинению в коррупции. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Высший суд Сеула.

"[Суд] с 25 февраля останавливает действие решения о заключении под стражу [Ли Мён Бака] до назначения даты апелляционного слушания", - заявили в суде. При этом экс-президент был помещен под домашний арест.

19 февраля Высший суд Сеула приговорил 78-летнего Ли Мён Бака к тюремному заключению сроком на 17 лет за коррупцию. Помимо этого, его обязали выплатить штрафы на общую сумму около $15,7 млн.

Бывший президент был уличен в присвоении средств компании - производителя автомобильных запчастей DAS, крупнейшим акционером которой Ли Мён Бак являлся, а также в получении взяток от Samsung Electronics во время президентства.

Ли Мён Бак ранее отбывал наказание за ряд обвинений в коррупции и взяточничестве. 22 марта 2018 года он был взят под арест, а 5 октября того же года Высший суд Сеула приговорил его к 15 годам лишения свободы, однако в марте 2019 года он был освобожден из тюрьмы под залог ввиду ухудшившегося состояния здоровья.