Трамп не исключил возможности новых "серьезных санкций" в связи с ситуацией в Венесуэле

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что США могут принять новые ограничительные меры, связанные с ситуацией в Венесуэле. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал во вторник на пресс-конференции по итогам визита в Индию.

"Возможны дальнейшие серьезные санкции", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста. "Вы очень скоро увидите, что мы предпримем. Вы задаете вопрос в тот момент, когда мы находимся в процессе реализации некоторых действий", - отметил глава Белого дома.

"Мы пристально наблюдаем за Венесуэлой, и это (происходящее там - прим. ТАСС) нам не нравится", - добавил Трамп. По его словам, южноамериканская республика была "богатейшим государством" региона, а сейчас ее жители сталкиваются с дефицитом продуктов питания.

18 февраля администрация США объявила о введении санкций в отношении компании Rosneft Trading S. A. и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. На завершение сделок с Rosneft Trading Вашингтон предоставил 90 дней.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.