В Госдепе назвали условие подписания соглашения с талибами

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. США подпишут соглашение с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) только в том случае, если оно будет поддерживать режим прекращения огня в Афганистане. С таким заявлением выступил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео.

"Если, и только в том случае, [если соблюдение режима прекращения огня] будет успешным, мы 29 февраля подпишем соглашение между США и "Талибаном", согласованное с правительством национального единства", - подчеркнул глава Госдепартамента. Он также отметил, что вскоре после подписания такого соглашения должны состояться внутриафганские переговоры, "на которых все стороны конфликта сядут вместе и начнут тяжелую работу по восстановлению мира".

21 февраля в Twitter главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус было опубликовано заявление госсекретаря Майкла Помпео, в котором сообщалось о намерении США подписать соглашение с талибами 29 февраля. Вскоре после этого предполагается провести межафганские переговоры, на которых на основе данного соглашения будет предпринята попытка добиться длительного прекращения огня на территории страны. Телеканал TOLO News со ссылкой на Совет по национальной безопасности Афганистана сообщил о достижении между правительством и талибами договоренности о снижении уровня насилия с 22 февраля.