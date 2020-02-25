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Уходящая с поста главы ХДС Крамп-Карренбауэр хочет сохранить пост министра обороны ФРГ

На пост главы ХДС официально претендуют три человека

БЕРЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр собирается сохранить должность главы Министерства обороны Германии после того, как в текущем году уйдет с партийного поста. Об этом она заявила в интервью журналу Der Spiegel, которое опубликовано во вторник.

"Работа министром обороны - одна из самых захватывающих в федеральном правительстве. Я собираюсь со всей ответственностью выполнять ее до конца легислатурного периода [нынешнего кабинета министров в 2021 году] во благо военнослужащих и нашей страны", - сказала она. Также политик выразила убеждение, что четвертый срок в должности канцлера доработает и Ангела Меркель. По ее словам, "таково без исключения ожидание" в рядах правления партии.

Крамп-Карренбауэр стала председателем ХДС в 2018 году, сменив на этой должности Меркель. Предполагалось, что новая глава партии поведет консерваторов на следующие выборы в Бундестаг и в конечном итоге, как рассчитывали в ХДС, станет новым канцлером. Наблюдатели указывали, что на Крамп-Карренбауэр лично делала ставку Меркель

Ситуация вокруг ХДС

В последний месяц партия консерваторов оказалась в непростом положении на фоне некоторых внутриполитических событий в Германии. Громкий скандал разгорелся 5 февраля 2020, когда в федеральной земле Тюрингия выбрали премьер-министра совместными усилиями ХДС и правой партии "Альтернатива для Германии". Крамп-Карренбауэр теперь назвала это "самой серьезной ошибкой из всех". Ранее консерваторы всегда говорили, что отказываются от любого сотрудничества с правыми. Ход голосования раскритиковала Меркель, находящаяся на тот момент в зарубежной поездке. В конечном итоге Крамп-Карренбауэр сказала, что уйдет с поста главы партии.

Популярности эта ситуация христианским демократам не прибавила, и это проявилось по итогам выборов в парламент федеральной земли Гамбург, которые прошли в минувшее воскресенье. На них ХДС набрал 11,2%, этот результат стал худшим для консерваторов в этой федеральной земле. Предыдущий антирекорд в 15,9% был отмечен на прошлых выборах в 2015 году. Если учитывать остальные федеральные земли, то меньше голосов партия набирала лишь однажды - в 50-х годах в Бремене.

Круг кандидатов

На пост главы ХДС официально претендуют пока три человека - премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет, бывший глава парламентской фракции консерваторов Фридрих Мерц, а также глава комитета Бундестага по международным делам Норберт Рётген.

Фаворитов пока не выделяют. При этом считается, что немало шансов у Мерца. С 2000 по 2002 год он возглавлял фракцию консерваторов в Бундестаге, в 2004 г. вышел из руководящих органов ХДС, а уже в 2009 году окончательно ушел с госслужбы. Считается, что политику он покинул из-за разногласий с Меркель.

В конце 2018 года он уже выдвигал свою кандидатуру на пост главы ХДС, но тогда с незначительным отставанием проиграл Крамп-Карренбауэр.

Внеочередной съезд христианских демократов, на котором делегаты примут решение о будущем руководителе, пройдет 25 апреля.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияКрамп-Карренбауэр, Аннегрет
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