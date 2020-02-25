20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
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Посол Южной Кореи заявил о проработке вопроса визита Путина в Сеул

Конкретные сроки пока не обозначены

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Москва и Сеул продолжают прорабатывать тему визита президента России Владимира Путина в Южную Корею, конкретных сроков пока нет. Об этом заявил во вторник журналистам посол Республики Корея в Москве Ли Сок Пэ.

"Сейчас наше и российское правительства очень тесно проводят консультации, чтобы уточнить срок взаимных обменов визитами наших президентов", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, южнокорейская сторона обсуждала этот вопрос, в частности с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Ли Сок Пэ Подчеркнул, что лидеры двух стран в течение года будут общаться на различных международных саммитах.

Отвечая на вопрос о возможной поездке президента Республики Корея Мун Чжэ Ина на Восточный экономический форум в этом году, дипломат отметил, что пока не может подтвердить его участие, но президент "очень заинтересован" в развитии сотрудничества с Россией на Дальнем Востоке.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРеспублика КореяМун Чжэ Ин
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