Посол Южной Кореи заявил о проработке вопроса визита Путина в Сеул

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Москва и Сеул продолжают прорабатывать тему визита президента России Владимира Путина в Южную Корею, конкретных сроков пока нет. Об этом заявил во вторник журналистам посол Республики Корея в Москве Ли Сок Пэ.

"Сейчас наше и российское правительства очень тесно проводят консультации, чтобы уточнить срок взаимных обменов визитами наших президентов", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, южнокорейская сторона обсуждала этот вопрос, в частности с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Ли Сок Пэ Подчеркнул, что лидеры двух стран в течение года будут общаться на различных международных саммитах.

Отвечая на вопрос о возможной поездке президента Республики Корея Мун Чжэ Ина на Восточный экономический форум в этом году, дипломат отметил, что пока не может подтвердить его участие, но президент "очень заинтересован" в развитии сотрудничества с Россией на Дальнем Востоке.