Во Франции выявлены два новых случая заражения коронавирусом

ПАРИЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Два новых случая заражения новым коронавирусом выявлены на территории Франции. Об этом сообщил во вторник директор Управления здравоохранения Франции Жером Саломон на пресс-конференции, которую транслировал телеканал BFMTV .

"По состоянию на вечер вторника у нас появились два новых случая заражения коронавирусом. Речь идет о молодой китаянке, которая вернулась из поездки в Китай 7 февраля. Она теперь госпитализирована в Париже", - сказал глава Управления здравоохранения.

По его словам, у этой пациентки "отмечены признаки выздоровления" и она "чувствует себя хорошо". Проверка на вирус ее супруга дала отрицательный результат. В настоящее время проводятся проверки других людей из ее окружения.

Еще один случай заболевания касается гражданина Франции. Это мужчина, который 7 февраля прибыл из Италии, где находился в области Ломбардия. "В настоящее время он госпитализирован в одном из медицинских учреждений региона Овернь - Рона-Альпы", - сказал Жером Саломон. По его словам, "данный случай не вызывает опасений".

Он напомнил, что всего во Франции подтверждено 14 случаев заражения новым коронавирусом, учитывая двух новых заболевших. При этом в настоящее время два человека госпитализированы, 11 выздоровели и один человек умер.