СМИ: число погибших в ходе столкновений в Нью-Дели выросло до 13

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 февраля. /ТАСС/. Число погибших в ходе массовых беспорядков и столкновений в Нью-Дели, происходящих на фоне вступления в силу поправок в закон о гражданстве, выросло до 13. Как сообщает во вторник телеканал NDTV, ранены более 150 человек, среди пострадавших есть несовершеннолетние. Ранее телеканал сообщал о девяти погибших.

Вечером во вторник полиция начала прочесывание районов северо-востока столицы, ситуация в которых остается особенно напряженной. Правоохранители применяют слезоточивый газ.

Правительство индийской столицы выпустило распоряжение, согласно которому временно закрываются все частные и государственные школы. Запрещены массовые мероприятия и собрания. В северо-восточных районах города объявлен комендантский час.

Столкновения вспыхнули в понедельник между группами радикально настроенной молодежи, выступающими за и против спорного закона о гражданстве. Их участники забрасывали друг друга камнями и палками, вступали в драки друг с другом и в стычки с полицией. Отмечены случаи применения огнестрельного оружия. В ходе столкновений были подожжены несколько автомобилей, магазинов и зданий, а также автозаправочная станция.

Новая редакция закона о гражданстве Индии, которая уже начала действовать, предусматривает упрощенное предоставление индийского гражданства немусульманам из ряда стран Южной Азии - Пакистана, Афганистана и Бангладеш, - если те сталкиваются с притеснениями на родине. Речь идет о лицах, исповедующих индуизм, сикхизм, джайнизм, буддизм и христианство и проживающих в этих преимущественно мусульманских странах.

Поправки не касаются граждан других стран региона, в том числе Непала и Шри-Ланки, а также мусульман. Закон вызвал недовольство индийских мусульман, которые полагают, что он нарушает конституцию, провозглашающую равенство для всех вне зависимости от религии. Несогласные с законом с декабря проводят протесты по всей стране, нередко перерастающие в беспорядки.