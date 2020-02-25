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Трамп подтвердил поддержку постоянного членства Индии в СБ ООН

Президент США и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились работать вместе над укреплением и реформированием ООН и других международных организаций

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Индию подтвердил поддержку постоянного членства этой страны в реформированном Совете Безопасности ООН. Об этом говорится в совместном американо-индийском заявлении по итогам визита, распространенном во вторник пресс-службой Белого дома.

"Президент Трамп и премьер-министр [Индии Нарендра] Моди договорились работать вместе над укреплением и реформированием ООН и других международных организаций, а также обеспечением их беспристрастности. Президент Трамп подтвердил поддержку со стороны США постоянного членства Индии в реформированном Совете Безопасности ООН", - отмечается в заявлении.

Индия наряду с Японией, Бразилией и ФРГ выступает за реформирование Совета Безопасности ООН и пытается добиться расширения состава его постоянных и непостоянных членов. В настоящее время в состав СБ ООН входят 15 стран, пять из которых (Россия, Китай, Великобритания, США и Франция) являются постоянными членами, остальные - непостоянными.

Теги
БразилияЯпонияСШАИндияГерманияМоди, НарендраТрамп, Дональд
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