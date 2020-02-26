В Минске пройдет заседание Контактной группы по Донбассу

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Очередное заседание Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины должно состояться в среду в столице Белоруссии.

За две недели, прошедшие с момента последней минской встречи, высшие руководители Украины выступили с несколькими громкими инициативами по вопросу разрешения кризиса в Донбассе. В итоге в публичном пространстве между сторонами конфликта состоялся своего рода заочный обмен позициями по принципиальным проблемам урегулирования, находящимся в центре внимания Контактной группы.

При этом все предложения Киева, по сути, были продиктованы ничем иным, как задачей пересмотреть Минские соглашения. Собственно, на Украине этого и не отрицают. В интервью "Голосу Америки" на прошлой неделе глава МИД Украины Вадим Пристайко прямо заявил, что Киев рассчитывает "заставить всех участников согласиться с тем, что минские договоренности исчерпали себя и требуют перемен", и дал понять, что Украина работает над новой редакцией документа.

Это в очередной раз вызвало протест в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), где Киеву напомнили о необходимости выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН, утвердившую Минские соглашения как обязательный к исполнению документ.

Вопросам реализации "Минска" в связи с пятой годовщиной этого документа по инициативе Москвы было посвящено заседание Совета Безопасности ООН, состоявшееся 18 февраля. На нем постпред РФ Василий Небензя предостерег власти Украины от попыток пересмотра Минских соглашений. Он подчеркнул, что только после их полной реализации Киев имеет шанс вернуть утраченное доверие Донбасса.

Инициативы Киева

Выступая 15 февраля в Мюнхене на конференции по вопросам безопасности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе на неподконтрольной Киеву части Донбасса, уже в октябре этого года. При этом проведению выборов, по его словам, должны предшествовать меры по обеспечению контроля за украинско-российской границей с совместным участием представителей Украины, ОБСЕ, а также республик Донбасса.

Однако, как разъяснил позднее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев исключает участие в патрулировании представителей ДНР и ЛНР. Речь, по его словам, может идти только о представителях "территориальных общин" в неподконтрольных районах.

В продолжение этой темы спустя несколько дней глава МИД Украины Вадим Пристайко в телеэфире отметил, что украинская сторона продолжает настаивать на создании в рамках минского формата специальной группы для обсуждения вопроса о передаче границы. А выступая 20 февраля на инициированном Киевом заседании Генассамблеи ООН, Пристайко заявил о необходимости "международного присутствия на границе при наличии мандата со стороны ООН".

Свою лепту в этот поток инициатив внес и глава МВД Арсен Аваков, который отметился предложением принять закон "о коллаборантах" в противовес пункту Минских соглашений о необходимости амнистии для всех участников конфликта. Он же заявил о необходимости создать на неподконтрольных ныне территориях Донбасса "переходные полицейские силы", в состав которых, по его мнению, не должны попасть представители ЛНР и ДНР, а могут войти только представители миротворческой миссии, украинской полиции и "территориальных общин". В то же время в минских документах говорится о создании в этих районах по решению местных советов отрядов народной милиции.

Реакция республик

В республиках Донбасса все эти заявления Киева восприняли крайне негативно. Глава МИД ДНР Наталья Никонорова назвала попытки Киева разработать новую редакцию Минских соглашений и добиться ввода миротворцев ООН в Донбасс оторванными от реальности. "К сожалению, новый руководитель украинского МИД не сделал выводов из печального опыта своего предшественника, продолжая настаивать на абсолютно бессмысленных и оторванных от реальности сценариях", - отметила она.

"Мы не раз заявляли, что республики будут расценивать несогласованное присутствие иностранных вооруженных сил как акт агрессии, итогом которого может стать только новый виток эскалации вооруженного противостояния, - напомнила глава МИД ДНР. - Единственным способом прекратить кровопролитие остается четкое и неуклонное выполнение Минских соглашений, в которых нет никаких упоминаний о международных миротворческих силах".

Аналогичную реакцию в республиках вызвало и предложение Авакова принять закон "о коллаборантах". По словам Никоноровой, такой закон, подразумевающий фильтрацию населения и уголовное преследование для его значительной части, полностью противоречит логике и смыслу резолюции Совета Безопасности ООН, утвердившей Минские соглашения как обязательные к исполнению. "В соответствии с пунктом 5 Комплекса мер Украина обязалась предоставить амнистию всем участникам событий 2014 года", - напомнила она, назвав "верхом лицемерия" попытку уравнять этот закон и закон об амнистии.

Лишенными смысла считают в республике и инициативы о совместном патрулировании границы, поскольку выдвигаются такие предложения в одностороннем порядке, без согласования с представителями ДНР и ЛНР. "Киев демонстрирует абсолютное непонимание того факта, что кризис в переговорном процессе обусловлен именно отказом от прямого диалога с республиками в пользу подобных провокационных инициатив", - прокомментировала заявление украинской стороны министр иностранных дел ДНР.

Подготовка к обмену пленными

Мюнхенское заявление Зеленского о том, что представители Украины якобы "практически договорились" о проведении нового обмена удерживаемыми лицами, тоже было встречено в республиках как неподготовленное и оторванное от реального положения вещей. Представитель ЛНР Ольга Кобцева заявила, что названное президентом число людей, которых республики готовы передать Киеву (Зеленский заявил о 200), не соответствуют действительности, и призвала его ознакомиться с действительными списками на обмен.

В свою очередь организатор ряда прошлых обменов председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук пояснил, что Украина подала для освобождения и установления 165 лиц в Донецке и 46 лиц в Луганске. Однако, по словам Медведчука, ни один человек из этих списков Донецком и Луганском пока не подтвержден как установленное лицо. Поэтому говорить об обмене, а тем более о дате обмена, преждевременно, считает он.

Об этом же говорит и Кобцева, отметившая, что дата предстоящего обмена пока не определена и до этого предстоит еще многое сделать. "Чтобы подтвердить людей и сформировать список на освобождение, необходимо проделать колоссальную работу как с нашей стороны, так и с украинской", - сказала она. По ее словам, ЛНР разыскивает на территории Украины 60 человек. "По каждому человеку необходимо провести определенные действия, потому что мы не исключаем, что могут быть лица, которые хотят быть освобождены, но они не захотят покидать территорию Украины. Но есть люди, которые в силу тех обвинений, которые им предъявляются со стороны Украины, просто не могут продолжать находиться на ее территории", - отметила представитель республики.

Новое обострение

Удивление наблюдателей вызвало и прозвучавшее на конференции в Мюнхене предложение Зеленского отводить войска в Донбассе не точечно, а "секторально". Дело в том, что на саммите "нормандской четверки" в Париже именно Зеленский отказался включить в итоговое коммюнике обязательство развести силы по всей линии разделения сторон или хотя бы обозначить это как конечную цель. В итоге в документ вошла рекомендация создать до конца марта только три зоны безопасности.

Но даже согласование этих трех участков проходит в рамках Контактной группы очень медленно. К настоящему моменту удалось - и то не окончательно - согласовать лишь один участок безопасности в районе населенного пункта Гнутово в Донецкой области.

"Разведение сил и средств тормозится Киевом, - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам по итогам участия в Мюнхенской конференции по безопасности. - Мы видим отсутствие большого желания украинской стороны на эту тему договариваться. Все упирается в патологическое нежелание украинской власти <...> выполнять требования минских договоренностей по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском".

Между тем неделю назад в зоне конфликта произошло новое серьезное обострение ситуации, в котором стороны обвинили друг друга.

В МИД РФ выразили обеспокоенность данным фактом. "Мы глубоко озабочены сообщениями о боестолкновениях на линии соприкосновения в Донбассе, - заявила по этому поводу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. - Согласно информации луганских представителей в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, 18 февраля недалеко от района разведения, в населенном пункте Золотое, произошло резкое обострение обстановки. Вооруженные силы Украины открыли интенсивный огонь из различных минометных систем. Атаку удалось отбить силами Народной милиции ЛНР".

Симптоматично, считает Захарова, что эта провокация имела место накануне заседания Совета Безопасности ООН, которое было посвящено пятой годовщине подписания Минских соглашений.

На этом заседании постпред России при ООН Василий Небензя особое внимание обратил на попытки Киева пересмотреть данный документ. По его словам, "многие влиятельные украинские чиновники настроены на волну саботажа "Минска" и открыто противоречат декларировавшейся президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже "политической воле" к урегулированию". "Мы предложили сегодняшнюю встречу как раз потому, - сказал он, - что для миллионов жителей востока Украины, о которых Киев и его партнеры в этом зале предпочитают не вспоминать, Минские соглашения - не трюк и не параллельная реальность, а единственная реальная надежда на мир. Только после их полной реализации Украина имеет шанс вернуть утраченное доверие жителей Донбасса, которых украинская власть в одночасье сделала жителями второго сорта, "сепаратистами" и чужаками в своей собственной стране".

"Между тем из 13 пунктов [минских договоренностей] к настоящему моменту выполняются разве что два: о работе Контактной группы в Минске и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - подчеркнул представитель РФ.