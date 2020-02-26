Сирийские войска выбили террористов из города Кафр-Нобуль в провинции Идлиб

ТАСС, 26 февраля. Сирийская армия освободила во вторник город Кафр-Нобуль на юге провинции Идлиб, где находился форпост террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Как сообщило агентство SANA, бойцы правительственных сил приступили сейчас к операции по зачистке жилых кварталов и разминированию улиц.

По его информации, при штурме Кафр-Нобуля войска вели интенсивный ракетно-артиллерийский огонь по позициям противника, боевики понесли существенные потери. Бандформирования отступили из города в северном направлении.

Ранее сирийские военнослужащие заняли в этой местности населенные пункты Хас, Маар-Таматир, Баарабу и Маар-Тасин, выбив оттуда банды террористов.

Военная операция проводится в регионе Джебель-эз-Завия, где сосредоточены основные силы бандформирований, захвативших в 2014 году провинцию Идлиб. Войска стремятся пробиться с южной стороны к шоссе, которое идет от освобожденного 5 февраля города Саракиб к горному перевалу Джиср-эш-Шугур в направлении Латакии.

24 февраля армейские подразделения вернули под контроль восемь населенных пунктов на юге Идлиба, включая Маар-Зейту и Кафр-Сиджну, где находились крупные базы противника и склады с оружием. Боевики пытались контратаковать на участке фронта Хантутейн - Рувейха и вернуть потерянные позиции, однако их нападение было отбито войсками.

Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях страны.