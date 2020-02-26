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Выборы президента США - 2020

Байден не ответил, выйдет ли он из борьбы в случае фиаско на праймериз в Южной Каролине

Бывший вице-президент США Джозеф Байден уверенно прогнозирует свою победу на первичных выборах

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден уверенно прогнозирует свою победу на первичных выборах (праймериз) в Южной Каролине 29 февраля, однако он не ответил на вопрос, может ли он в случае поражения выйти из дальнейшего участия в предвыборной гонке Демократической партии.

"Я одержу победу в Южной Каролине", - отметил Байден, выступая на очередных общенациональных дебатах претендентов в кандидаты на пост президента США от Демократической партии, проходящих во вторник в Чарлстоне (Южная Каролина). Их трансляцию ведет телекомпания CBS.

При этом бывший вице-президент не ответил на вопрос о возможности своего выхода из дальнейшей борьбы, если итоги праймериз в этом штате окажутся для него неутешительными.

Байден, прежде считавшийся фаворитом гонки, теряет популярность в опросах общественного мнения. Он занял четвертое, пятое и второе места по итогам собраний партийных активистов (кокусов) в штате Айова 3 февраля, праймериз в Нью-Гэмпшире 11 февраля и кокусов в Неваде 22 февраля.

На национальном съезде Демократической партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), для выдвижения кандидатом в первом туре голосования требуется поддержка как минимум 1990 из 3979 делегатов. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

Теги
СШАВыборы президента США - 2020
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