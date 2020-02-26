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ОАГ проведет расследование технических сбоев, из-за которых отменили выборы в Доминикане

В Организации американских государств заявили, что работа экспертов будет осуществляться независимо и автономно, аудиторы будут работать с особой осторожностью

ТАСС, 26 февраля. Эксперты из Организации американских государств (ОАГ) начнут проверки автоматизированных систем голосования в Доминиканской Республике по запросу ее властей после того, как из-за технических сбоев были отменены муниципальные выборы 16 марта. Об этом сообщается в заявлении, распространенном организацией во вторник.

"Генеральный секретариат ОАГ прорабатывает программу проведения аудита процесса автоматизированного голосования по запросу Центральной избирательной комиссии [Доминиканской Республики], - говорится в заявлении. - В конце этой недели будут подписаны соответствующие соглашения, устанавливающие основные принципы аудита, который начнется на следующей неделе. Работа экспертов будет осуществляться независимо и автономно, аудиторы будут работать с особой осторожностью, чтобы не мешать работе технических специалистов и должностных лиц избирательных органов, задействованных в организации муниципальных выборов 15 марта".

16 февраля в общей сложности около 7,5 млн доминиканцев в 158 муниципалитетах Доминиканы должны были на четыре года избрать мэров и вице-мэров. Их вступление в должность запланировано на 24 апреля. Спустя два часа после открытия участков глава ЦИК республики Хулио Сесар Кастаньос Гусман объявил о приостановке процесса голосования из-за технических проблем в системе электронной обработки бюллетеней.

Генеральная прокуратура в данный момент ведет расследование в отношении одного из полковников и технического сотрудника, обеспечивающего работу электронной системы голосования, из-за серьезных сбоев в которой пришлось перенести проведение голосования на 15 марта. Представители 14 оппозиционных партий Доминиканской Республики настаивают на экстренной встрече с членами ЦИК.

Теги
Доминиканская Республика
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