Сенатор Клобушар заявила, что США следует договориться с Россией о продлении ДСНВ

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны договориться с Россией о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Такое мнение высказала во вторник сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар на теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США, которые проходят в Чарлстоне (штат Южная Каролина). Трансляцию из зала Gaillard Center ведет телекомпания CBS.

"Мы должны работать с Россией не только по вопросу предотвращения вмешательства в наши выборы, - заявила она. - Мы должны провести переговоры о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений". Клобушар подчеркнула, что президент США Дональд Трамп "не делает того, что нужно для страны".

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон. Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризует последний как золотой стандарт в области разоружения.