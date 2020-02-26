Сандерс допустил, что при победе на выборах вернет посольство США в Израиле в Тель-Авив

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Сенатор от американского штата Вермонт Берни Сандерс, добивающийся выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии, в случае победы на выборах главы государства рассмотрел бы вопрос о возвращении американского посольства в Израиле в Тель-Авив. Об этом он заявил во вторник на теледебатах в Чарлстоне (штат Южная Каролина). Трансляцию вел телеканал CBS.

Законодателю, который является сейчас лидером предвыборной гонки среди демократов, был задан вопрос о том, перенес бы он посольство США из Иерусалима в Тель-Авив, если бы стал президентом. "Ответ заключается в том, что мы бы рассмотрели этот вопрос", - сказал Сандерс. Сенатор констатировал, что "горд быть евреем". Он также выступил с утверждением, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху придерживается расистских взглядов.

Сандерс подчеркнул, что политика США на Ближнем Востоке должна быть нацелена на "обеспечение независимости и безопасности Израиля". "Но нельзя игнорировать страдания палестинцев", - добавил сенатор.

Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, отвечая на этот же вопрос, сказал: "Нельзя возвращать посольство обратно. Нельзя было делать этого, не получив от израильских властей чего-то взамен, но это было сделано, теперь нужно его там оставить".

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

В 2018 году США официально признали Иерусалим израильской столицей и перенесли туда свое посольство, тем самым поддержав израильскую позицию в этом вопросе.