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В Пекине заявили, что WSJ признала ошибкой выход статьи о Китае, но не извинилась

Представители газеты так и не дали прямого ответа на требования китайской стороны, отметили в МИД КНР
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь Роман Баландин/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© Роман Баландин/ТАСС

ПЕКИН, 26 февраля. /ТАСС/. Американская газета The Wall Street Journal​​​​​​ признала свою ошибку с публикацией оскорбляющей Китай статьи, но так и не ответила на требования китайской стороны и не принесла извинений. Об этом во вторник в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

19 февраля правительство Китая приняло решение аннулировать аккредитацию трех корреспондентов The Wall Street Journal в Пекине из-за публикации газетой статьи американского профессора Уолтера Рассела Мида из Бард-Колледжа под заголовком "Китай - настоящий больной Азии".

"В последнее время издание The Wall Street Journal​​​​​​ поддерживало контакт с китайской стороной по различным каналам и признало свою ошибку с публикацией оскорбительной статьи и будет и дальше извлекать уроки. Но до настоящего времени [представители газеты] так и не дали прямого ответа на требования китайской стороны [об официальных извинениях]", - заявил дипломат.

Ранее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан отмечал, что "Китай не приветствует публикации, носящие расистский характер, а также преднамеренно очерняющие китайские СМИ".

Позднее The Wall Street Journal сообщила, что заместителю руководителя бюро газеты в Пекине Джошу Чину и корреспонденту Чао Дэн, являющимся гражданами США, а также корреспонденту Филиппу Вэню, гражданину Австралии, было предписано покинуть Китай в течение пяти дней.

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