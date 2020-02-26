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Кризис в Сирии

Эрдоган: Турция готова начать "активное вмешательство" для решения ситуации в Идлибе

Турецкий лидер также напомнил, что отведенное Анкарой Дамаску время на то, чтобы вывести сирийские войска на позиции, оговоренные в сочинском меморандуме, истекает

АНКАРА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что Анкара рассматривает различные сценарии решения ситуации в Идлибе, в том числе и военное вмешательство.

"Мы не сделаем ни единого шага назад в Идлибе, мы обеспечим условия для [сирийского] народа вернуться в свои дома. Мы рассматриваем различные варианты, в том числе активное вмешательство", - подчеркнул президент Турции, выступая в парламенте перед однопартийцами.

Турецкий лидер выразил мнение, что единственной проблемой Анкары в решении ситуации в Идлибе является невозможность использовать воздушное пространство. "Мы собираемся в скором времени решить этот вопрос", - отметил Эрдоган. Между тем 20 февраля министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что Анкара обсуждает с Москвой возможность использования воздушного пространства Сирии. Российские официальные лица не выступали с комментариями по этой теме.

Эрдоган также напомнил, что отведенное Анкарой Дамаску время на то, чтобы вывести сирийские войска на позиции, оговоренные в сочинском меморандуме, истекает. "Сторонники [президента Сирии Башара] Асада в обязательном порядке должны отступить за линию соприкосновения, которая была определена сочинскими договоренностями. Отведенное им время истекает", - считает президент.

Ситуация в зоне деэскалации в Идлибе обострилась в конце января, когда в ответ на нарушения боевиками перемирия сирийские войска были вынуждены перейти в контрнаступление, в результате чего была освобождена значительная территория провинций Алеппо и Идлиб. Москва неоднократно выражала поддержку этих действий по борьбе с террористами, тогда как в Анкаре расценили их как нарушение правительственными войсками сочинских договоренностей о мирном урегулировании, в связи с чем президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности проведения турецкими военными ответной операции в Идлибе. На этом фоне в последние дни участились атаки боевиков на новые позиции сирийской армии, к отражению которых 20 февраля подключились ВКС России.

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СирияТурцияКризис в Сирии
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