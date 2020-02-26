В Пентагоне вновь отметили усиление военных возможностей России и Китая

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Военное преимущество Соединенных Штатов в мире подорвано, а Россия и Китай же усилили свои возможности, считает глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

"Мы остаемся готовыми и способными к тому, чтобы обеспечивать сдерживание от [начала] войны и защитить нашу страну от нападения, поддерживать наших союзников и вести войну против любого потенциального противника, однако наше конкурентное преимущество подорвано, и в этом нет никаких сомнений. Китай и Россия усиливают свои военные возможности, чтобы превзойти США и их союзников и обеспечить свое влияние во всем мире", - заявил он в среду на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что Москва не устремлена к военному доминированию или гонке вооружений, но ей нужен оборонный потенциал, достаточный для сдерживания потенциальных противников от агрессии. При этом он подчеркнул, что совершенствование вооруженных сил остается безусловным приоритетом России.