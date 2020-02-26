20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
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Глава Пентагона: США не стремятся к гонке ядерных вооружений с Россией

США не стремятся к гонке ядерных вооружений с Россией - глава Пентагона.

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В Париже начался судебный процесс над Франсуа Фийоном и его женой
Они обвиняются в крупном хищении государственных средств, злоупотреблении государственной собственностью, нарушении закона об отчетности политиков о своем финансовом положении
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