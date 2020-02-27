Представитель США заявил, что решений по поводу запроса о переброске Турции Patriot нет

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Никаких решений относительно запроса Анкары о временном размещении в Турции американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot администрацией США пока не принято, невзирая на недовольство Анкары. Это подтвердила представитель Европейского командования Вооруженных сил (ВС) США, отвечая в среду на вопросы корреспондента ТАСС на встрече с иностранными журналистами в Вашингтоне.

"Ничего нового у меня нет. Я, разумеется, знаю о запросе. И я почти полностью уверена, что никаких решений по данному поводу не принято", - сказала представитель Европейского командования ВС США, комментируя высказывания президента Турции Тайипа Эрдогана.

Турецкий лидер сообщил в среду, что "на данный момент нет никаких ЗРК Patriot", которые Вашингтон был бы готов поставить Анкаре. Кроме того, Эрдоган заявил, что США, вопреки обещаниям, не оказали Турции "никакой поддержки" по ее позиции, касающейся происходящего в сирийской провинции Идлиб.