В США заявили, что не приняли решение о сроках размещения дополнительных сил в Польше

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты пока не приняли решение о сроках размещения дополнительных американских войск в Польше. Об этом сообщила в среду представитель Европейского командования Вооруженных сил (ВС) США на встрече с иностранными журналистами в Вашингтоне.

Ей был задан вопрос о том, можно ли ожидать, что часть американских военных, которые прибудут в Польшу в марте на маневры Defender 2020, останется в республике на постоянной основе в рамках увеличения численности войск США. "У нас есть ротационные силы, которые на регулярной основе размещаются в Польше, и я думаю, что в определенный момент во время учений Defender 2020 будет новый этап замены, так что часть тех сил, которые прибудут из США, останутся в качестве ротационных бригад. Что же касается каких-либо дополнительных сил, то никакой новой информации у меня по этому поводу нет. Я знаю, что Польша была очень заинтересована в том, чтобы в республике были размещены дополнительные силы, но я не думаю, что у нас было принято какое-то решение на этот счет", - ответила представитель Европейского командования ВС США.

Учения Defender 2020 станут самыми масштабными за 25 лет маневрами США в Европе. Как ранее пояснил ТАСС военный источник в НАТО, это будут именно американские маневры под американским командованием. Структуры Североатлантического альянса будут играть в ходе учений подчиненную роль, занимаясь логистикой и координацией действий контингентов 17 стран - партнеров США, которые примут участие в маневрах. Всего в рамках маневров из США в Европу будет доставлено порядка 20 тыс. солдат. Центром их проведения станет Германия, однако различные элементы этих маневров будут проходить на территории 10 государств НАТО, в том числе близ российских границ с Польшей и странами Балтии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с редколлегией "Российской газеты" предупредил, что Москва отреагирует на учения Defender 2020 "таким образом, чтобы это не создавало ненужных рисков". По его словам, те, кто провоцирует такого рода абсолютно неоправданные учения, "хотят, чтобы ответные меры последовали с тем, чтобы и дальше нагнетать напряженность".

Президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп в сентябре 2019 года подписали декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны. Документом предусмотрено увеличение численности американских солдат в республике с 4,5 тыс. до 5,5 тыс. и их размещение в шести военных объектах по стране. На данный момент в Польше размещен многонациональный батальон НАТО численностью около 1 тыс. военнослужащих, а также на ротационной основе - американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. человек.