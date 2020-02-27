ЕС и Великобритания создали комитет по надзору за выполнением соглашения о Brexit

БРЮССЕЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Евросоюз и Великобритания создали специальный комитет по мониторингу выполнения всех условий соглашения о выходе Соединенного Королевства из состава сообщества (Brexit), его сопредседателем от ЕС назначен замглавы Еврокомиссии (ЕК) по вопросам прогнозирования Марош Шефчович. Об этом сам Шефчович написал в среду в Twitter.

"Мне оказана высокая честь председателем [Еврокомиссии Урсулой] фон дер Ляйен, которая назначила меня сопредседателем совместного комитета, созданного в соответствии с соглашением о выходе Великобритании из ЕС. Работа комитета будет заключаться в имплементации обязательств, входящих в это соглашение. Мы будем плотно работать с Великобританией, чтобы это произошло. Мы также будем работать рука об руку с нашим главным переговорщиком по Brexit Мишелем Барнье и его командой. Первое заседание комитета должно пройти в конце марта", - заявил он.

Великобритания официально покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца 2020 года, в ходе которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. Великобритания также продолжает платить свой взнос в бюджет сообщества, однако ее представители более не принимают участия в процессе принятия решений в Евросоюзе. За этот период стороны должны договориться о будущих отношениях, в первую очередь о порядке двусторонней торговли.