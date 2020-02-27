СМИ: несколько столкновений между студентами и полицией прошли в столице Колумбии

БОГОТА, 27 февраля. /ТАСС/. Несколько столкновений между студентами и представителями специального подразделения полиции произошли в среду в столице Колумбии и ее пригороде. Об этом сообщила радиостанция La FM.

По ее данным, инциденты начали происходить во второй половине дня. Около 100 учащихся Университета Дистриталь перекрыли одну из магистралей Боготы. Прибывшие на место сотрудники специального подразделения полиции попытались мирно увести учащихся с дороги, однако последние начали кидать камни в ответ. Представителям правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ и водометы против протестующих.

Другой инцидент произошел в пригороде Боготы - городе Соача. Около 100 студентов перекрыли дороги, использовав покрышки и учебные парты. Полиции также пришлось применить силу, чтобы успокоить манифестантов.

Сообщений о пострадавших не поступало. По данным радиостанции, основными причинами протестов стали недостаточное финансирование в сфере образования, нехватка учителей, а также проблемы с учебной инфраструктурой.