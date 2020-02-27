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СМИ: парламент Туниса одобрил новое коалиционное правительство

В состав нового кабмина страны вошли 30 министров и два госсекретаря

ТАСС, 27 февраля. Ассамблея народных представителей (АНП, однопалатный парламент) Туниса в четверг одобрила сформированное премьер-министром Элиасом Фахфахом и представленное 19 февраля президенту республики Каису Саиду новое правительство. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia в Twitter.

По его данным, 129 голосов были отданы за новый кабинет министров, 77 депутатов высказались против. Для получения вотума доверия правительству требовалась поддержка 109 членов парламента.

В состав нового кабмина Тунисской Республики вошли 30 министров и два государственных секретаря. Большинство кандидатов на министерские портфели не принадлежат к политическим партиям и выступают в качестве независимых политиков. Вместе с тем исламистская партия "Ан-Нахда" закрепила за собой семь министерских портфелей, а остальные партии, выразившие заинтересованность в участии в правительстве, получили не более трех министерских постов.

Предыдущее правительство, сформированное по указанию президента предшественником Фахфаха Хабибом Жемли, было впервые в истории современного Туниса отклонено Ассамблеей народных представителей 10 января.

Теги
Тунис
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